Ростислав Вергун покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Уралмаш», сообщила пресс-служба команды.«Поедем домой, будем искать новый путь, новую историю. Конец – это всегда начало чего-то нового»,– цитирует господина Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент «Уралмаша» Виктора Ганиенко заявил «Матч ТВ» что команду возглавит бывший главный тренер «Локомотива Кубани» Антон Юдин. Он будет представлен игрокам в четверг, 15 января. «Команда, к сожалению, в последнее время перестала слушаться Вергуна. Расстались мы хорошо, подоброму. Надо отметить за эти два года Вергун очень много сделал для команды,— сказал господин Ганиенко.

Господин Вергун был назначен главным тренером по ходу Регулярного чемпионата в декабре 2023 года. Он сменил на посту Милоша Павичевича, которого уволило руководство клуба из-за разных взглядов на развитие команды.

Под руководством Ростислава Вергуна БК «Уралмаш» дважды выходил в плей-офф, а также завоевал Кубок России по баскетболу. На счету белорусского специалиста 100 матчей в качестве главного тренера «Уралмаша» в Лиге ВТБ и WINLINE Basket Cup (55 побед и 45 поражений).

Полина Бабинцева