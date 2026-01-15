Семейная ипотека замерла в ожидании

Крупные банки начали замораживать выдачу по семейной ипотеке. Первым стал Россельхозбанк. Сразу за ним об аналогичных мерах заявили в Т-Банке. Как рассказал его представитель Иван Сафонов, пауза по расчетам продлится неделю-полторы. В РСХБ о сроках приостановки выдачи оперативно не ответили. Кредитные организации объясняют меры подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки. Они должны заработать с 1 февраля.

Успеть получить одобрение на программу по старым ставкам все сложнее, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Процесс одобрения заявок, особенно на льготную ипотеку, достаточно долгий и кропотливый, нужно много документов. Мы видим, что в публичном пространстве распространяются сообщения (прежде всего их делает Госдума) о том, что вот-вот будет принят закон, который существенно изменит правила выдачи семейной ипотеки. Как я понимаю, Т-Банк и РСХБ объясняют свои действия тем, что теперь собираются дифференцировать ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, причем существенно увеличить ставку для семей с одним ребенком — с 6% до 10-12%.

Магия цифр имеет значение. Мы все устроены так, что если мы видим двузначное число, оно нам кажется очень значительным. Планируется оставить 6% для семей с двумя детьми и 4% для семей, где трое или более детей. Банки, скорее всего, ждут утверждения изменений, чтобы не множить количество отказов, понимая, что они могут сейчас начать принимать заявки, а потом все поменяется. Отказы для банков это тоже не очень хорошо: если вы человеку откажете в семейной ипотеке, то он или его семья, конечно, уже не захотят быть клиентом этого банка».

В «Сбере», «Дом.РФ» и Абсолют-банке заявили РБК, что пока не планируют приостанавливать выдачи семейной ипотеки. В ВТБ отметили повышенную активность заемщиков. В декабре объем сделок по этой льготной программе вырос на треть год к году и продолжил расти в январе. Другие кредитные организации могут последовать примеру Россельхозбанка и Т-Банка, полагает гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Одно из основных условий, которое, возможно, будет принято, — выдача только на одного из супругов, то есть одна ипотека на одну семью. А сейчас многие люди пытаются успеть получить кредит на второго супруга. Это только одно из нововведений. Какие еще будут нюансы, мы точно не знаем.

Может быть, программа будет свернута на загородную недвижимость, и можно будет только квартиры покупать. Мы общаемся с банками, но они сами этого достоверно еще не знают. Для потенциальных заемщиков проблема очевидна: они могут не успеть сейчас получить ипотеку, потому что условия будут ухудшаться. Для банков здесь никаких проблем в принципе нет, кроме проведения лишней работы. Я не думаю, что Россельхозбанк сильно потеряет за две недели приостановки этой программы. Успеть одобрить клиентам могут все, но потом, возможно, придется все пересматривать. Может быть, у банков действительно лимиты на месяц уже закончились или они близки к лимитам, поэтому в принципе не хотят набирать заявки, которые фактически не могут рассмотреть».

На этом фоне в Министерстве финансов заявили, что ограничений для банков в выдаче кредитов по семейной ипотеке нет. Условия необходимо уточнять в каждой организации отдельно. Об обсуждении изменения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей на этой неделе напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В анонсированных в октябре Минфином новых условиях о таком пункте не сообщалось.

