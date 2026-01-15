ISU обсуждает введение новых типов программ в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) ведет «сбор мнений» о возможной реформе концепции программ в фигурном катании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

По данным агентства, одним из направлений реформы станет введение технической и артистической программ в одиночном и парном катании. Первая будет длиться 2 минуты 40 секунд и состоять из «неограниченного количества прыжковых элементов» (для сравнения, в короткой программе, которая длится ровно столько же, число прыжков ограничено тремя). Продолжительность второй составит 3 минуты 30 секунд. Она, в свою очередь, будет «проходить с обилием хореоэлементов». Отмечается, что в ней не будет установлен запрет на прыжки, однако «прыжковые элементы не будут играть в ней решающей роли». Если техническая и артистическая программы будут введены, за попадание в тройку в каждой из них планируется вручать медали.

В материале агентства также сказано, что ISU рассматривает внесение изменений в парном катании. В организации «высказали планы об исключении из программ тодеса и некоторых других элементов».

Идеи были вынесены на предварительное обсуждение профильными комитетами ISU на семинаре, во время проходящего в эти дни в британском Шеффилде чемпионата Европы в присутствии представителей национальных федераций и судейского корпуса. Следующим шагом станет анализ обратной связи. Затем технические комитеты должны будут подготовить подробный проект реформы. Последним этапом станет рассмотрение инициативы советом ISU.

Арнольд Кабанов