Краснов Игорь Викторович

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

Родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году окончил юрфак Поморского государственного университета (ныне Северный федеральный университет). С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006–2007 годах — следователь центрального аппарата Генеральной прокуратуры. В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года — Следственный комитет РФ). Был старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета Александре Бастрыкине. Вел уголовные дела об убийствах политика Бориса Немцова и адвоката Станислава Маркелова, хищениях при строительстве космодрома Восточный и другие. С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя Следственного комитета РФ, курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление Следственного комитета.

С января 2020 года — генеральный прокурор РФ. На этом посту ввел практику личных приемов граждан в регионах, сделав акцент на защите социальных прав, взял под личный контроль вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Выступая в интересах государства, добился возврата в собственность РФ многомиллиардных активов, усилил надзорные мероприятия по противодействию коррупции.

25 августа 2025 года на отлично сдал квалификационный экзамен на должность судьи и 24 сентября по представлению президента РФ был назначен на пост председателя Верховного суда России.

Действительный государственный советник юстиции. Заслуженный юрист РФ, имеет высший квалификационный класс судьи.

Награжден орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен почетной грамотой и благодарностью президента РФ.