Верховный суд РФ

Ведет свою историю от Верховного суда РСФСР, созданного в январе 1923 года. 5 февраля 2014 года на основе специального федерального конституционного закона объединен с Высшим арбитражным судом. Является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным делам и делам по экономическим спорам. Осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов, дает разъяснения по вопросам судебной практики. Имеет право законодательной инициативы. В состав суда входят пленум, президиум, апелляционная коллегия, судебные коллегии по административным, гражданским, уголовным делам, экономическим спорам, делам военнослужащих и дисциплинарная коллегия. Все 170 судей суда, в том числе его председатель, назначаются Советом федерации по представлению президента. В федеральном бюджете на 2026 год заложены расходы на суд в размере 9,2 млрд руб. Штатная численность аппарата — 1392 человека. Сейчас суд работает в Москве, в 2027 году планируется переезд в Санкт-Петербург в комплекс, строительство которого оценивалось в 60 млрд руб.