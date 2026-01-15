Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд отклонил апелляцию лишенного гражданства политтехнолога Кисиева

Апелляционная коллегия Верховного суда оставила без изменений решение первой инстанции, отклонившей иск политтехнолога Дмитрия Кисиева, пытавшегося оспорить решение о лишении его приобретенного российского гражданства. Это следует из картотеки инстанции.

Дмитрий Кисиев, бывший глава штаба кандидата в президенты Бориса Надеждина, требовал признать частично недействующим пункт положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. В качестве ответчика по иску выступил президент России Владимир Путин, чьим указом положение было введено в действие. Первой инстанцией по делу выступил сам Верховный суд, решивший не принимать иск. Сегодня это решение поддержала апелляционная коллегия.

Господин Кисиев — уроженец Крыма, российское гражданство он получил после 2014 года. В июле прошлого года в райсуд Москвы поступило заключение второй службы ФСБ, занимающейся защитой конституционного строя, в котором были установлены основания для лишения политтехнолога гражданства. По версии ведомства, экс-глава штаба Бориса Надеждина осуществлял деятельность, создающую угрозу национальной безопасности России.

Решение спецслужбы Дмитрий Кисиев впоследствии назвал политически мотивированным. Как подчеркивал политтехнолог, заключение ФСБ он получил, когда начал готовиться к избирательной кампании в Государственную думу. По его словам, он рассчитывал провести кандидатов на эти выборы без сбора подписей — по соглашению с партией «Новые люди».

Степан Мельчаков

Новости компаний Все