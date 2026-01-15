Верховный суд отклонил апелляцию лишенного гражданства политтехнолога Кисиева

Апелляционная коллегия Верховного суда оставила без изменений решение первой инстанции, отклонившей иск политтехнолога Дмитрия Кисиева, пытавшегося оспорить решение о лишении его приобретенного российского гражданства. Это следует из картотеки инстанции.

Дмитрий Кисиев, бывший глава штаба кандидата в президенты Бориса Надеждина, требовал признать частично недействующим пункт положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. В качестве ответчика по иску выступил президент России Владимир Путин, чьим указом положение было введено в действие. Первой инстанцией по делу выступил сам Верховный суд, решивший не принимать иск. Сегодня это решение поддержала апелляционная коллегия.

Господин Кисиев — уроженец Крыма, российское гражданство он получил после 2014 года. В июле прошлого года в райсуд Москвы поступило заключение второй службы ФСБ, занимающейся защитой конституционного строя, в котором были установлены основания для лишения политтехнолога гражданства. По версии ведомства, экс-глава штаба Бориса Надеждина осуществлял деятельность, создающую угрозу национальной безопасности России.

Решение спецслужбы Дмитрий Кисиев впоследствии назвал политически мотивированным. Как подчеркивал политтехнолог, заключение ФСБ он получил, когда начал готовиться к избирательной кампании в Государственную думу. По его словам, он рассчитывал провести кандидатов на эти выборы без сбора подписей — по соглашению с партией «Новые люди».

Степан Мельчаков