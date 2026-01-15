Песни Metallica на виолончели, инструментальная музыка и Охлобыстин на большом экране
Куда сходить в Новороссийске 16, 17 и 18 января
В эти выходные в Новороссийске можно будет услышать мировые рок-хиты в исполнении виолончелей, посмотреть экранизацию второй части «Чебурашки» и провести время с семьей перед большим экраном.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Какой концерт посетить
16 января в 19:00 в городском театре Новороссийска пройдет концерт «Magic Cellos Band. Мировые рок-хиты на виолончелях». Это трибьют-шоу, где вживую можно будет услышать композиции групп AC/DC, Metallica, Queen, Deep Purple и других.
Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)
17 января в 19:00 в гортеатре состоится концерт «OTTA-Orchestra», женской инструментальной группы композитора Ли Отта. Организаторы обещают настоящее путешествие в мир инструментальной музыки — гитара, аккордеон, скрипки, барабаны и клавишные.
Стоимость билета — от 2300 руб. (6+)
Какое кино посмотреть
В кинотеатрах Новороссийска продолжаются показы новых лент: «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино». Фильмы вышли перед Новым годом и до сих пор привлекают зрителей.
Кроме того, в прокат вышел спортивный фильм-комедия «Марти Великолепный» в главной роли с Тимоти Шаламе. Лента повествует о пути к успеху американского чемпиона по настольному теннису.
Стоимость билета — от 300 руб. (18+)
Еще один новый фильм в прокате — боевик «Завербованный», который рассказывает о работе российской и западной разведок. Кино с Александром Метелкиным, Иваном Охлобыстиным и Никой Здорик подойдет для любителей триллеров.
Стоимость билета — от 300 руб. (18+)
Куда еще сходить в выходные
17 и 18 января в 14:00 в Геленджикском дельфинарии пройдут шоу с участием морских котиков, черноморских дельфинов, морских львов и тихоокеанского моржа. Трюки и «пение» артистов дельфинария не оставят зрителей равнодушными, обещают организаторы.
Стоимость билета — от 2800 руб. (0+)
17 января в 17:00 в Геленджик Арене состоится детское интерактивное шоу «Аладдин и таинственное исчезновение Джина». Это веселая игра с исполнением желаний, поиском волшебной лампы и попыткой победить злодея Джафара.
Стоимость билета — от 1600 руб. (6+)