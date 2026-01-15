Глава управы Белгорода погиб при исполнении обязанностей в зоне СВО

При исполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб глава управы №10 департамента по развитию городских территорий Белгорода Алексей Везенцев. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Везенцев работал в администрации с 2021 года, курировал восстановление городской инфраструктуры после атак. По данным мэрии, при его участии было отремонтировано более 19 тыс. жилых объектов и 7 тыс. автомобилей. Полгода назад погибший подписал контракт с Министерством обороны. Подробности его гибели не разглашаются.

В октябре главный врач Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа, депутат областной думы по округу №2 Роман Проценко подписал контракт с Минобороны РФ.

Ульяна Ларионова