В Свердловской области в 2025 году отремонтировали 258 км региональных дорог

В 2025 году в Свердловской области отремонтировано 258 км региональных автомобильных дорог. Как сообщил губернатор Денис Паслер, в нормативное состояние приведены 56 участков дорожной сети и 23 искусственных сооружения.

Среди ключевых объектов — семь участков Серовского тракта общей протяженностью более 50 км, 35 км автодороги Сысерть — Часовая и капитальный ремонт моста на этом направлении. На востоке области полностью реконструированы четыре моста через реки Татарка, Ржавец, Поломка и Тегень.

Также выполнен ремонт участка автодороги Серов — Сосьва — Гари с 33-го по 49-й км, капитально отремонтированы два участка дороги Артемовский — Зайково. С опережением графика завершен ремонт трассы Полевской — Мраморское. Обновлены участки дороги Каменск-Уральский — Рыбинское — Горный, ведущей к туристическим объектам — порогу Ревун и Смолинской пещере.

По сравнению с предыдущим годом объемы дорожных работ увеличились почти в полтора раза. В 2026 году регион планирует сохранить темпы модернизации дорожной сети.