Еще два акционера присоединились к делу против «Казаньоргсинтеза»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил ходатайства двух акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» о вступлении в дело против компании. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

В дело в качестве соистца вступил Соломахин А.Н. Он владеет привилегированными акциями КОС с 23 сентября 2021 года. Еще один акционер привлечен третьим лицом, он также является владельцем привилегированных акций компании.

Первоначальный истец Александр Елшин оспаривает решение общего собрания акционеров от 30 июня 2025 года об утверждении новой редакции устава. Из документа исключили пункт о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Владельцев «префов» на собрание не приглашали.

Представитель господина Елошина Алексей Холод представил суду ответ Центробанка на обращение истца. По его словам, регулятор указал, что общее собрание 30 июня проведено с нарушением части 4 статьи 32 закона об акционерных обществах, так как уменьшился объем прав владельцев привилегированных акций. Решение в части утверждения устава является ничтожным, действительной остается редакция 2023 года, заявил адвокат.

Представитель господина Соломахина пояснил, что его доверитель также был лишен права голосовать на собрании. Он отметил, что рыночная стоимость акций с правом конвертации и без него различается, в связи с чем права акционера нарушены.

Представитель «Казаньоргсинтеза» возражал против вступления новых лиц. В компании считают, что соистец затягивает разбирательство, поскольку подал заявление о вступлении лишь 10 декабря, хотя информация о деле появилась на сайте суда еще в сентябре. Кроме того, по данным ответчика, третье лицо приобрело привилегированные акции уже в ходе судебного процесса.

Следующее заседание назначено на 12 февраля.

