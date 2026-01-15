Захарова: у РФ и Китая никогда не было притязаний на Гренландию

Россия и Китай никогда не заявляли о планах присоединить Гренландию или о других планах на этот остров, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа об угрозе острову, исходящей от российских и китайских сил.

«Нет никакой фактологической информации, которая могла бы хоть в чем-то подтвердить подобное обвинение. Это раз. При этом и Россия, и, кстати говоря, с недавних пор Китай говорят о том, что хотят развивать этот регион, имею в виду развивать отношения с этим регионом мира»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Дональд Трамп объяснял стремление присоединить Гренландию к США в том числе обеспечением национальной безопасности и защитой от внешних угроз: «Если не мы, то Россия или Китай займет Гренландию». При этом МИД Дании, в состав которой входит остров, отмечал, что «немедленной угрозы со стороны Китая и России» власти не наблюдают.

Лусине Баласян