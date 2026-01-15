Петербуржец пострадал в ходе квартирного пожара на Северном проспекте
Петербуржец пострадал при пожаре в двухкомнатной квартире на Северном проспекте, 63-5, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. После случившегося его доставили в медицинское учреждение.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сам инцидент случился в шестом часу вечера 15 января. В зале загорелась обстановка на площади 6 кв. м. Пламя удалось потушить усилиями трех пожарно-спасательных расчетов.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в ночь на 15 января в ходе квартирных пожаров пострадали две петербурженки. Первый инцидент случился на проспекте Солидарности, где почти полностью выгорела однокомнатная квартира. Второй — на проспекте Сизова, где происходило тление бумаги.