Петербуржец пострадал в ходе квартирного пожара на Северном проспекте

Петербуржец пострадал при пожаре в двухкомнатной квартире на Северном проспекте, 63-5, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. После случившегося его доставили в медицинское учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сам инцидент случился в шестом часу вечера 15 января. В зале загорелась обстановка на площади 6 кв. м. Пламя удалось потушить усилиями трех пожарно-спасательных расчетов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в ночь на 15 января в ходе квартирных пожаров пострадали две петербурженки. Первый инцидент случился на проспекте Солидарности, где почти полностью выгорела однокомнатная квартира. Второй — на проспекте Сизова, где происходило тление бумаги.

Андрей Маркелов