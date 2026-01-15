Два человека пострадали при ночных пожарах в Петербурге

В ночь на 15 января в результате пожаров в Приморском и Невском районах Санкт-Петербурга пострадали женщины. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о первом пожаре поступил в 02:26. В однокомнатной квартире дома 14, к. 1 по проспекту Солидарности горела обстановка на площади 35 кв. м. Пожар ликвидировали в 03:18. Пострадавшую госпитализировали. К тушению привлекались три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Позже, в 03:03, поступил еще один вызов — в квартире дома 32, к. 1 по проспекту Сизова происходило тление бумаги. В результате инцидента также пострадала женщина, ее доставили в медучреждение. На месте работали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Артемий Чулков