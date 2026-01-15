В Сочи 490 гектаров незаконно приватизированной земли возвращены государству

Четвертый кассационный суд утвердил решение о возврате Российской Федерации крупного массива земель бывшего совхоза «Победа» в Сочи, сообщает пресс-служба суда. По иску Генпрокуратуры из чужого незаконного владения истребованы участки общей площадью 490 га, которые незаконно выбыли из государственной собственности в процессе приватизации совхоза и затем были использованы под строительство.

По решению суда сельскохозяйственная фирма «Победа», агрокомпания «Верлиока» и 17 физических лиц обязаны освободить участки и за свой счет снести незаконно возведенные объекты капитального строительства.

Судом установлено, что совхоз «Победа», занимавшийся производством овощной продукции в Лазаревском районе Сочи, мог быть приватизирован только с ведома правительства РФ, но акционирование предприятия в 1992 году прошло без разрешения федеральных органов власти.

Сельхозпредприятие оставило для производства аграрной продукции всего 60 га, остальные земли были переданы в аренду третьим лицам и использовались не по назначению. В результате на ценных плодородных землях были возведены гостиницы, апарт-отели и 363 жилых дома, говорится в решении суда.

Ответчики ссылались на сроки давности сделок, но суд согласился с доводами прокуратуры о том, что иск направлен на защиту конституционно значимой цели – обеспечения продовольственной безопасности и экономического суверенитета РФ, поэтому обычный порядок истечения сроков в данном процессе не применяется.

Анна Перова, Краснодар