Курянку с имуществом в Судже заставили вернуть компенсацию

Курский районный суд взыскал с местной жительницы 880 тыс. руб., «незаконно полученные» в качестве материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, прокуратура Суджанского района в ходе проверки выявила, что Яна Поречная была зарегистрирована в Суджанском районе с 2008 года — в доме своих родственников. Сделала она это, по мнению суда, с целью получения гражданства РФ.

«После вторжения ВСУ на территорию Курской области Яна (как жительница пострадавшего района) получила социальные выплаты и материальную помощь в общей сумме 880 тыс. руб., однако с 2018 года по август 2024 женщина на постоянной основе проживала в Курске, имущество первой необходимости на территории Суджанского района она не утратила, место жительства в связи с введением режима чрезвычайной ситуации вынужденно не сменила», — сообщили в пресс-службе.

В августе 2024 года через МФЦ госпожа Поречная обратилась с заявлением на предоставление единовременной материальной помощи, ей были выплачены разные суммы в общем размере 880 тыс. руб.

Суд удовлетворил иск, с курянки взыскано неосновательное обогащение в сумме 880 тыс. руб. Решение может быть обжаловано.

Анна Швечикова