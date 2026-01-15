Вооруженные силы США подтвердили захват танкера в Карибском бассейне

В Южном командовании вооруженных сил США подтвердили захват танкера Veronica, транспортирующего нефть из Венесуэлы, в Карибском бассейне. Кадры захвата опубликованы на официальной странице Южного командования в социальной сети X.

В ходе операции военнослужащие объединенной оперативной группы Southern Spear («Южное копье»), действуя в поддержку Министерства внутренней безопасности США, высадились на борт танкера Veronica. Захват судна прошел без происшествий. По данным командования, Veronica — последний танкер, нарушающий блокаду президента США Дональда Трампа на экспорт нефти из Венесуэлы.

Американская сторона официально не раскрыла информацию о владельце танкера, стране его регистрации и пункте назначения груза. Это шестой захват судна, перевозившего венесуэльскую нефть, за последние недели. По словам источников Reuters, танкер задержали накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо.