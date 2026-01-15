В Крыму перевернулся автобус с пассажирами

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигаясь по трассе «Новороссия» в сторону Джанкоя (Крым), не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. Об этом “Ъ” сообщили в региональном МЧС.

По информации спасателей, в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и три пассажира. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Прокуратура Крыма проводит проверку по факту происшествия.

Александр Дремлюгин, Симферополь