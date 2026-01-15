Минфин ожидает недобор нефтегазовых допдоходов в январе в 232 млрд рублей

Минфин РФ ожидает, что в январе недобор дополнительных нефтегазовых доходов составит 231,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2025 года бюджет России недополучил 137,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Отклонение показателя от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило 39,8 млрд руб.

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в ноябре 2025-го составили 531 млрд руб. при базовом месячном уровне в 561 млрд руб. При этом в сентябре и октябре фактические нефтегазовые сборы преодолевали этот порог.

