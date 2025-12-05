Нефтегазовые доходы не дотянули до базы

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в ноябре не достигли базового месячного уровня: собрано 531 млрд руб. при «базе» 561 млрд руб. До этого два месяца подряд — в сентябре и октябре — фактические нефтегазовые сборы преодолевали этот порог. Напомним, базовый уровень — это минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем доходов от нефти и газа. Сборы сверх него считаются дополнительными нефтегазовыми доходами.

К октябрю этого года (889 млрд руб.) ноябрьские налоговые поступления от нефти и газа упали сразу на 40%. Это падение, впрочем, в основном носит календарный характер и объясняется тем, что в ноябре уже не было сборов налога на дополнительный доход (НДД), который нефтяники уплачивают четыре раза в год. Сумма его поступлений в октябре — 328 млрд руб. Без их учета ноябрьские нефтегазовые поступления относительно октября снизились на 30 млрд, или на 5%.

В более корректном сопоставлении — к ноябрю прошлого года — нефтегазовые доходы в минувшем месяце сократились на 34%. Причины известны и не меняются весь этот год — сокращение мировых цен на нефть (и особенно на российскую Urals, которая из-за санкций продается со значительным дисконтом) на фоне крепкого рубля. Определяемая для налоговых целей стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в октябре составляла $53,7 против $64,7 годом ранее (речь об октябре, потому что компании в ноябре рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).

Общее же снижение нефтегазовых поступлений по итогам всех 11 месяцев 2025 года (собрано 8 трлн руб.) к такому же прошлогоднему периоду составило 23%.

Поскольку в ноябре дополнительных нефтегазовых доходов не было, в декабре Минфин продолжит продавать валюту по бюджетному правилу. Как сообщило ведомство, на такие операции с 5 декабря по 15 января будет направлено 123,4 млрд руб. (по 5,6 млрд руб. ежедневно). В предыдущий месяц объем продаж составлял лишь 0,1 млрд руб. в день. Продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ, который, со своей стороны, во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином 5,6 млрд руб. общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 14,54 млрд руб. в день против 9,04 млрд руб. в предыдущий период.

Вадим Вислогузов