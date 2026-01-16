Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях второй недели года: новые проекты, коллекции одежды, благотворительные начинания.

Перезагрузка в Clarins

Впервые за четыре года французская косметическая компания Clarins расширяет свое спа-меню и представляет новые программы, ориентированные на расслабление и восстановление. Комплексная 90-минутная велнес-процедура «Полная перезагрузка: лицо и тело» вдохновлена традиционным гавайским массажем ломи-ломи, а «Сила расслабления» — это протокол, разработанный при участии спа-директора бренда Доминик Рист и преподавателей школы массажа «Ват Пхо» в Бангкоке, который предполагает работу с глубокими слоями мышц, связками, сухожилиями, суставами, мягкими тканями. В завершение любого сеанса в Clarins Skin Spa выполняется макияж с использованием бестселлеров и новинок декоративной косметики бренда. Программы проводятся в Clarins Spa в ТРЦ «Европейский» в Москве и «Шарм» в Санкт-Петербурге.

Мужская капсула Lime

Российский бренд одежды Lime выпустил новую капсулу мужской линии. В ее основе — универсальные модели для городских и офисных образов: пиджак в «гусиную лапку», рубашки из денима и хлопка, пальто, лонгсливы из джерси, брюки со стрелками. Все — в синих и коричневых оттенках с разными принтами: текстовыми, в полоску и клетку. Капсула дополнена аксессуарами из замши и кожи: сумкой-боулинг, ботинками на шнуровке и классическими кедами.

Tonka Perfumes объединились с Meet For Charity

Парфюмерная марка Tonka Perfumes Moscow и проект Meet For Charity запустили совместную благотворительную коллекцию ароматических свечей и диффузоров Istanbul в оранжевом стекле. Композицию разработала Мира Бруман: ноты лаванды, белого перца, ладана и палисандра. 70% от суммы продаж будут направлены в Meet For Charity на реализацию благотворительных программ.

12 Storeez открывает новый флагман

Российский бренд одежды 12 Storeez открывает новый флагманский магазин в центре Москвы, на пересечении Петровки, Столешникова переулка и Кузнецкого Моста — на первом этаже «Женевского дома», в пространстве, где раньше находился бутик Chanel. Над проектом работает архитектор Полина Дицман: планируется, что в магазине будет 11 примерочных с уникальным дизайном и неповторяющимся декором. Отдельное внимание в пространстве будет уделяться оформлению витрин. Они задуманы как статичные композиции, работающие по принципу сценических декораций. Открытие флагмана запланировано на июнь.

Furla расширяют коллекцию сумок

Итальянская компания Furla представили две модели сумок из праздничной коллекции Holiday 2026 — Giulia и Lara. Сумка-бостон Furla Giulia — это отсыл к геометрии: четкие линии и пропорции строятся вокруг двух отдельных секций на молниях. Модель выпускается в размерах medium и large, а цветовая палитра варьируется от классических оттенков черного и коричневого до более акварельных бежевого и голубого. Сумка-хобо Furla Lara воплощает более мягкий и женственный вариант дизайна и выпускается в оттенках Deserto, Nero, Toni Avocado, Toni Urban Gray, Talco H.

