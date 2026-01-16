Дайджест событий

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях второй недели года: новые проекты, коллекции одежды, благотворительные начинания.

Перезагрузка в Clarins

Впервые за четыре года французская косметическая компания Clarins расширяет свое спа-меню и представляет новые программы, ориентированные на расслабление и восстановление. Комплексная 90-минутная велнес-процедура «Полная перезагрузка: лицо и тело» вдохновлена традиционным гавайским массажем ломи-ломи, а «Сила расслабления» — это протокол, разработанный при участии спа-директора бренда Доминик Рист и преподавателей школы массажа «Ват Пхо» в Бангкоке, который предполагает работу с глубокими слоями мышц, связками, сухожилиями, суставами, мягкими тканями. В завершение любого сеанса в Clarins Skin Spa выполняется макияж с использованием бестселлеров и новинок декоративной косметики бренда. Программы проводятся в Clarins Spa в ТРЦ «Европейский» в Москве и «Шарм» в Санкт-Петербурге.

Фото: Clarins

Фото: Clarins

Мужская капсула Lime

Российский бренд одежды Lime выпустил новую капсулу мужской линии. В ее основе — универсальные модели для городских и офисных образов: пиджак в «гусиную лапку», рубашки из денима и хлопка, пальто, лонгсливы из джерси, брюки со стрелками. Все — в синих и коричневых оттенках с разными принтами: текстовыми, в полоску и клетку. Капсула дополнена аксессуарами из замши и кожи: сумкой-боулинг, ботинками на шнуровке и классическими кедами.

Фото: LIME

Фото: LIME

Tonka Perfumes объединились с Meet For Charity

Парфюмерная марка Tonka Perfumes Moscow и проект Meet For Charity запустили совместную благотворительную коллекцию ароматических свечей и диффузоров Istanbul в оранжевом стекле. Композицию разработала Мира Бруман: ноты лаванды, белого перца, ладана и палисандра. 70% от суммы продаж будут направлены в Meet For Charity на реализацию благотворительных программ.

Фото: Tonka Perfumes Moscow x Meet For Charity

12 Storeez открывает новый флагман

Российский бренд одежды 12 Storeez открывает новый флагманский магазин в центре Москвы, на пересечении Петровки, Столешникова переулка и Кузнецкого Моста — на первом этаже «Женевского дома», в пространстве, где раньше находился бутик Chanel. Над проектом работает архитектор Полина Дицман: планируется, что в магазине будет 11 примерочных с уникальным дизайном и неповторяющимся декором. Отдельное внимание в пространстве будет уделяться оформлению витрин. Они задуманы как статичные композиции, работающие по принципу сценических декораций. Открытие флагмана запланировано на июнь.

Фото: 12 Storeez

Фото: 12 Storeez

Furla расширяют коллекцию сумок

Итальянская компания Furla представили две модели сумок из праздничной коллекции Holiday 2026 — Giulia и Lara. Сумка-бостон Furla Giulia — это отсыл к геометрии: четкие линии и пропорции строятся вокруг двух отдельных секций на молниях. Модель выпускается в размерах medium и large, а цветовая палитра варьируется от классических оттенков черного и коричневого до более акварельных бежевого и голубого. Сумка-хобо Furla Lara воплощает более мягкий и женственный вариант дизайна и выпускается в оттенках Deserto, Nero, Toni Avocado, Toni Urban Gray, Talco H.

Фото: Furla

Фото: Furla

Ирина Кириенко

