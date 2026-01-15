В Дагестане в 2026 году запустят Ногайскую СЭС мощностью 60 МВт

Компания «Юнигрин Энерджи» завершает строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 60 МВт в Ногайском районе Дагестана. Станция заработает к концу первого квартала 2026 года и обеспечит годовую выработку около 100 млн кВт·ч электроэнергии. Общий объем инвестиций в проект достиг 6,7 млрд руб., а площадь занимает 155 га, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифов РД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Министерство энергетики и тарифов Дагестана подтвердило, что строители уже закончили подстанцию на 110 кВ. Работники установили все фундаменты и трекерные системы, которые поворачивают панели за солнцем для роста эффективности. Монтаж фотоэлектрических модулей подходит к финалу. После запуска СЭС создаст 21 постоянное рабочее место и обеспечит ежегодные налоговые поступления на 40 млн руб. во все бюджеты.

Проект стартовал по инвестиционному соглашению с правительством республики. Получили разрешение на строительство еще 25 декабря 2024 года, заключили договор с «Россети Северный Кавказ» на подключение к сетям.

Станция укрепит возобновляемую энергетику региона в рамках стратегии СКФО до 2030 года, где Дагестан планирует 469,5 МВт ВИЭ-мощностей к 2029 году. Это включает Новолакскую ВЭС на 309,6 МВт и Зодиак СЭС на 99,9 МВт. На стройке задействовали до 100 человек, что стимулировало местную занятость. Проект повысит энергетическую устойчивость Ногайского района, где дефицит мощностей достиг критических значений. Развитие ВИЭ в Северном Кавказе уже довело долю «зеленой» генерации до заметных показателей, а Ставропольский край лидирует с ветряными и солнечными мощностями. Запуск Ногайской СЭС станет важным шагом для республики, где солнечная инсоляция превышает среднероссийскую в полтора раза.

Станислав Маслаков