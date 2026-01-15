Путин: императивы Устава ООН востребованы сейчас как никогда

Президент России Владимир Путин указал на востребованность закрепленных в Уставе ООН императивов. Центральная роль объединения в мировых делах должна только укрепляться, заявил глава государства.

«Императивы этого основополагающего документа, такие как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда»,— уточнил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

Господин Путин напомнил, что 80 лет назад, после окончания Второй мировой войны, «наши отцы, деды, прадеды» смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о правилах международного общения. Сформулированные тезисы, продолжил президент, заложили основу Уставу ООН «во всей совокупности, полноте и взаимосвязи».

Сегодня Владимир Путин принял верительные грамоты у 34 прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Кремля.