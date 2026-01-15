Белгородская область поднялась на 38 позиций в рейтинге внедрения экспортного стандарта

По итогам 2025 года Белгородская область отыграла 38 позиций в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта (РЭС). Регион поднялся с 76-й на 38-ю строчку, сообщили в областном правительстве. Это самый быстрый рост среди всех областей Черноземья. Для сравнения: Липецкая область в обновленном рейтинге занимает 50-е место, а Воронежская — 85-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

РЭС — это система мер по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта, разработанная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Применение инструментов стандарта призвано увеличить количество предприятий, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность, и наращивать экспортные поставки. Рейтинг формируется Российским экспортным центром (РЭЦ) — государственным институтом поддержки несырьевого экспорта (входит в группу ВЭБ.РФ).

По данным белгородского минэкономразвития, в 2025 году на поддержку малых и средних предприятий — региональных экспортеров правительство региона выделило около 80 млн руб. Средства в первую очередь предусмотрены на участие компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, проведение образовательных программ, а также на оплату услуг по транспортировке и сертификации продукции. За год фирмы заключили 40 экспортных контрактов и отгрузили продукцию на 4 млн долларов США в 11 стран мира, включая Перу, Иорданию и Марокко.

«Понимаем, что в нынешних геополитических условиях наращивать экспорт и продвигать отечественную продукцию на международные рынки — непростая задача, но мы готовы поддерживать наших предпринимателей и далее, средства на эти цели предусмотрены в региональном бюджете на 2026 год и последующие годы», — подчеркнули в министерстве.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородские производители нарастили экспорт мяса в страны ЕАЭС на 50%.

Денис Данилов