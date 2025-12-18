Белгородские производители нарастили экспорт мяса в страны ЕАЭС на 50%

За десять месяцев 2025 года предприятия Белгородской области экспортировали в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 50% больше мясной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила пресс-служба Белгородской таможни.

Всего было экспортировано более 17 тыс. т, общая стоимость превысила 3 млрд руб. Основными рынками сбыта в рамках ЕАЭС стали Белоруссия, Киргизия, Армения и Казахстан. При этом продолжаются поставки и в страны дальнего зарубежья. В Китай, Вьетнам и Монголию за отчетный период отгружено почти 12,5 тыс. т мяса и субпродуктов на сумму 2 млрд руб.

За 11 месяцев 2025 года Курская область экспортировала 243,8 тыс. т мяса, молока и кормов, что на 5 тыс. т, или 2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Ульяна Ларионова