Штраф для безбилетников в Нижегородской области хотят повысить до 5 тысяч рублей

Правительство Нижегородской области подготовило поправки к ст. 7.1 регионального КоАП, которые увеличат штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в пять раз — до 5 тыс. руб. Законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Как писал «Ъ-Приволжье», ужесточение наказания власти начали прорабатывать в 2025 году. В Центре развития транспортных систем Нижегородской области отмечали, что действующий размер штрафа неэффективен в борьбе с безбилетниками.

После экспертизы и общественных обсуждений проект закона внесут на рассмотрение заксобрания Нижегородской области. Если он будет принят, штрафы повысят через десять дней после опубликования закона.

Владимир Зубарев