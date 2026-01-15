Себе премию не пожалел

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя министра транспорта и летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика. Его обвиняют в растрате около 4 млн руб. на последнем месте работы — в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ФГУП «ГосНИИ ГА»). По версии обвинения, он необоснованно премировал себя и подчиненных. Вину фигурант не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чалик в суде (февраль 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Чалик в суде (февраль 2025 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Коптевский райсуд столицы 15 января приступил к рассмотрению уголовного дела 67-летнего Игоря Чалика. Ему вменяют в вину особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ 24 февраля 2025 года после проверки, проведенной прокуратурой и ФСБ. Поводом для нее было якобы исчезновение денег из фонда оплаты труда «ГосНИИ ГА».

Головной НИИ воздушного транспорта страны Игорь Чалик возглавил в декабре 2023 года, после того как он покинул пост замминистра транспорта «в связи с истечением срока действия служебного контракта». До этого Игорь Чалик работал в «Аэрофлоте», где с 2011 года и до своего ухода в Минтранс он занимал должность замгендиректора—летного директора авиакомпании.

Как следует из оглашенного в суде обвинительного заключения, у Игоря Чалика, когда он возглавлял НИИ, возник преступный умысел, «направленный на незаконное обогащение за счет средств предприятия».

Так, по материалам дела, в период с июля по ноябрь 2024 года, будучи исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «ГосНИИ ГА», он незаконно премировал себя, хотя знал об отсутствии такого права. Сумма ущерба по этому эпизоду 1,3 млн руб.

По эпизоду злоупотребления должностными полномочиями обвинение полагает, что Игорь Чалик, несмотря на прямой запрет, установленный приказом Росавиации в декабре 2024 года, премировал своих подчиненных — заместителя главного бухгалтера Александра Оленова и заместителя гендиректора по поддержанию летной годности воздушных судов Юрия Евдокимова. Сделал он это, по материалам дела, поскольку «в силу сложившихся между ними отношений был лично заинтересован в судьбе» этих сотрудников.

Утверждается, что для придания видимости законности своим действиям подсудимый необоснованно включил их в списки на премирование по другим должностям — директора научного центра и заместителя главного бухгалтера. Сумма ущерба по этому эпизоду составила 2,2 млн руб.

Сам Игорь Чалик свою вину полностью отверг. По поводу обвинения в растрате он утверждает, что получал премии не как и. о. гендиректора, а исключительно как первый зам, то есть на законных основаниях.

Это, отмечает защита, подтверждается официальным ответом ФГУП «ГосНИИ ГА» на адвокатский запрос, в котором указано, что «премирование генерального директора ФГУП “ГосНИИ ГА” в 2024 году не осуществлялось в связи с вакансией по данной должности». Также подсудимый заявил, что решение о премировании первого замгендиректора входило в полномочия и. о. гендиректора и не требовало согласования с Росавиацией. По мнению Игоря Чалика, выплата премий была экономически обоснована. Он отметил, что за 2024 год предприятием под его руководством были значительно перевыполнены все ключевые показатели (выручка, чистая прибыль, чистые активы), утвержденные Росавиацией.

Что касается второго эпизода дела, то Игорь Чалик настаивает, что премирование Юрия Евдокимова и Александра Оленева было правомерным, соответствовало локальным актам и не нарушало ограничений Росавиации. Первый был поощрен не как замгендиректора, а как директор научного центра по поддержанию летной годности (должность по внутреннему совместительству). А Александр Оленев был премирован не как и. о. главбуха, а как заместитель главного бухгалтера. На эти «фактические» должности приказ Росавиации, ограничивающий выплаты премий, не распространялся, отметил обвиняемый.

Ефим Брянцев