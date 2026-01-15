Все рестораны KFC в Нижнем Новгороде переименованы в Rostic’s

Rostic’s завершил переименование всех точек KFC в России, сообщает «Ъ-Удмуртия». В Нижегородской области сейчас работает 19 ресторанов быстрого питания Rostic’s. Из них 16 находятся в Нижнем Новгороде, два — в Дзержинске и один — в Выксе.

Бренд Rostic’s принадлежит компании «Юнирест», 100% которой владеет организация «Смарт Сервис» ижевских предпринимателей Константина Котова и Андрея Осколкова.

По данным «Юнирест», компания владеет более 1,15 тыс. ресторанов в 74 регионах России. Большая часть из них работает по франшизе. Непосредственно «Юниресту» принадлежит 67 точек быстрого питания.

Сеть Rostic’s работала в России с 1993 по 2012 годы. В 2005 году она стала частью Yum! Brands, которая владеет брендом KFC. В 2023 году она продала свой бизнес в России ижевской компании «Смарт Сервис».

Андрей Репин