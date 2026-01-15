Что известно о гибели бывшего замминистра труда Алексея Скляра
Бывший замминистра труда Алексей Скляр, по предварительным данным, совершил самоубийство. Его тело обнаружили в частном доме в Новой Москве. За несколько часов до смерти он разослал сообщение близким родственникам. «Ъ» собрал, что известно о трагедии на данный момент.
Алексей Скляр
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
- Днем 15 января в частном доме в поселении Филимонковское в Новой Москве было найдено тело 50-летнего бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра с огнестрельным ранением. Тело лежало у порога дома. Рядом было обнаружено гладкоствольное ружье.
- Перед смертью Алексей Скляр отправил сообщение близким в одном из мессенджеров: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена». В СМИ стали множиться слухи — ревность, проблемы с бизнесом, алкогольная зависимость.
- Алексей Скляр был женат дважды. Первый брак закончился разводом и разделом имущества в 2023 году. В том же году Алексей Скляр женился во второй раз. Первая жена отказался общаться с журналистами. Вторая сказала, что самоубийство супруга не связано с их семейными разногласиями.
- «О смерти Алексея я знаю. У нас горе в семье. Он меня не обвинял, это сильно раздули в СМИ. Естественно, никаких избиений (со стороны мужа) не было», — сказала Msk1.ru вторая жена господина Скляра.
- После ухода с госслужбы Алексей Скляр основал вместе со второй женой IT-компанию, которая занимается визуализацией данных в онлайн-режиме. Владельцем компании стала супруга. Прибыль компании за 2024 год — более 300 тыс. руб.; в 2025 году компания перестала приносить доход.
- Алексей Скляр с 2018-го по 2022 годы занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ. Он курировал вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. До этого работал — в Счетной палате, Федеральном казначействе по Краснодарскому краю, бизнесе.