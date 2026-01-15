Что известно о гибели бывшего замминистра труда Алексея Скляра

Бывший замминистра труда Алексей Скляр, по предварительным данным, совершил самоубийство. Его тело обнаружили в частном доме в Новой Москве. За несколько часов до смерти он разослал сообщение близким родственникам. «Ъ» собрал, что известно о трагедии на данный момент.

Алексей Скляр

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Алексей Скляр

