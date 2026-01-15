«МК»: бывший замминистра труда Скляр покончил с собой в Москве

Бывший заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Скляр совершил самоубийство, пишет «Московский комсомолец». По информации издания, тело отставного чиновника нашли в его доме в деревне Поповка Филимонковского района в Новой Москве. Также данные о происшествии подтвердил ТАСС.

«МК» пишет, что господин Скляр перед смертью в соцсети оставил прощальную записку. В ней он попросил винить во всем его жену. Агентство «Москва» сообщило, что прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб нашли рядом с телом пистолет.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда в 2018 — 2022 годах. Курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате. До этого работал в краснодарском управлении Федерального казначейства (2002 — 2013) и Счетной палате (2013 — 2018).