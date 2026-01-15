Двум ижевским подросткам—участникам группового избиения предъявили обвинение

СУ СКР по Удмуртии предъявил обвинение двум подросткам, которые участвовали в групповом избиении 15-летнего юноши у ТРЦ «Молл Матрица». Об этом изданию «Интерфакс» сообщил руководитель ведомства Рустам Тугушев.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Подростки подтвердили свою причастность к преступлению. «В скором времени планируем закончить это уголовное дело и направить его в суд»,— сказал Рустам Тугушев. На данный момент фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, компания молодых людей избили 15-летнего подростка в Ижевске 7 ноября. Через некоторое время полиция установила всех причастных. Региональный СУ СКР завел уголовное дело. Доклад по нему позднее запросил председатель СКР Александр Бастрыкин.