Бастрыкину доложат об избиении подростка группой сверстников у ижевского ТРЦ
Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах избиения 15-летнего подростка группой сверстников около ижевского ТРЦ «Молл Матрица». Об этом сообщает Следком.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ранее региональное СУ СКР завело уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 ук). Видео издевательства над несовершеннолетним начали распространяться в соцсетях 10 ноября. По кадрам, лежащего на земле пострадавшего сверстники бьют ногами, а также ставят его на колени. Это произошло 7 ноября. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в МВД, установлены все причастные.