Правительство разрешит регионам помогать «Автодору» деньгами

Правительство РФ одобрило для внесения в Госдуму поправки к закону об автомобильных дорогах. Сегодня регионы вправе участвовать в финансировании строительства трасс, принадлежащих Росавтодору. Законопроект расширяет это право на случаи, когда объект (или проект трассы) принадлежит госкомпании «Автодор».

Инициатива ускорит «реализацию необходимых для регионов инициатив и с опережением создавать на местах востребованную инфраструктуру», пояснил премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства. Новый механизм планируется использовать при строительстве южного обхода Тюмени, новой развязки трассы М-12 «Восток» с «малой бетонкой» в Подмосковье и других объектов.

В апреле 2025 года правительство утвердило план дорожной деятельности до 2030 года. 2,4 трлн руб. правительство планирует направить регионам. «Автодору» на ее объекты выделено 1,3 трлн руб., из них 913,7 млрд руб. на строительство и реконструкцию, остальные деньги — на капремонт, содержание и доверительное управление участками. До 2030 года согласно поручению президента в России должно быть построено 50 новых обходов населенных пунктов.

Иван Буранов