Поток туристов в Ессентуки вырос на 31% за 2025 год

В Ессентуках зафиксировали рекорд по количеству туристов в 2025 году. Город-курорт посетили 342 тыс. организованных отдыхающих, что на 31% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

По данным администрации, число организованных туристов увеличилось на 81 тыс. человек по сравнению с 2024 годом. Только во время новогодних праздников 2026 года курорт принял 171 тыс. отдыхающих. Уточняется, что значительный рост детского туризма позволил Ессентукам занять лидирующие позиции в сфере семейного отдыха на Северном Кавказе. Этот сегмент развивается в регионе уже несколько лет подряд.

Константин Соловьев