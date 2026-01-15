Россельхознадзор оштрафовал «Курское молоко» за некачественную продукцию

ООО «Курское молоко» (через ряд юрлиц контролируется Романом, Александром и Еленой Колесниченко) оштрафовано на 700 тыс. руб. за выпуск продукции, не соответствующей требованиям безопасности. В образцах творога, кефира, сметаны и молока были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесень и остатки ветеринарных препаратов, сообщило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка предприятия, проведенная в июле 2025 года по требованию прокуратуры, выявила нарушения в продукции торговой марки «Лето близко». В частности, дрожжи и плесень обнаружены в твороге, бактерии — в кефире, сметане и другом твороге, а в сыре и молоке — остатки препаратов мелоксикама и тинидазола. Ведомство аннулировало ветеринарные сопроводительные документы и декларации о соответствии. В ноябре 2025 года Арбитражный суд Курской области оштрафовал компанию за повторное совершение административного правонарушения (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ). Решение обжаловано не было и вступило в законную силу.

По данным Rusprofile, ООО «Курское молоко» зарегистрировано в Курске в 2005 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. Гендиректор — Александр Колесниченко. 48% компании принадлежит Роману Колесниченко через ООО «Ромико», а остальные доли через ООО «Капитал-Инвест» — Елене и гендиректору Александру Колесниченко. Выручка в 2024 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. По собственным данным, компания реализует продукцию в центральной части России, на территории Южного федерального округа, Республики Крым, Сибири и на Дальнем Востоке. В числе брендов — «Белая слобода», «Вкусберри», «Курская птичка», «Липецкое», «Лето близко», «Время му», «Буренкина ферма», «Сыр без дыр».

В мае прошлого года ведомство отправило на утилизацию 132 кг продуктов животного происхождения после проверки магазинов сети «Светофор» в Курской области. В продукции ООО «Курское молоко», представленной у ритейлера, были найдены остатки лекарств, а также растительные масла и жиры.

Ульяна Ларионова