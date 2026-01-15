Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Архангельской области

На 8-м км трассы Архангельск — Северодвинск произошла авария со школьным автобусом и двумя легковыми авто. При столкновении с ПАЗом Porsche съехал в кювет и загорелся. Пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Архангельской области.

По данным ведомства, Porsche выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом, где находились шесть детей и двое взрослых пассажиров. Затем в ПАЗ врезался Suzuki, ехавший в тот момент в попутном направлении. Среди пострадавших — водитель и пассажир Porsche, водитель и взрослый пассажир ПАЗ, водитель и пассажир Suzuki.

Как уточнили в региональной прокуратуре, школьники 9-10-х классов ехали на автобусе в областной центр, где проходили соревнования по биологии. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место прибыл приморский межрайонный прокурор Артем Обухов.