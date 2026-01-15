УАЗ планирует увеличить объем производства на Кубе

«Ульяновский автомобильный завод» в 2026 году планирует нарастить объем производства на Кубе. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба компании.

«Компания активно развивает проект сборки автомобилей на Кубе. В настоящее время успешно закрыты почти все организационные вопросы с местными партнерами, и в текущем году УАЗ планирует нарастить объемы производства на Острове Свободы»,— отметили в компании. Пресс-служба сообщила, что в 2025 году на площадке на Кубе УАЗ собрал «несколько десятков» автомобилей.

Сборка автомобилей УАЗ в республике началась в апреле прошлого года. Сборочная линия была открыта в Гаване при участии компании EISA — давнего партнера российского производителя и дистрибутора его продукции, а также местного предприятия. Первыми на конвейер встали модели UAZ Patriot и Pickup, адаптированные под климатические и дорожные условия региона. Планируется, что производственная мощность линии достигнет 500 автомобилей в год. В июле УАЗ сообщил о планах начать сборку машин в Венесуэле и Никарагуа.