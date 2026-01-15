ОБСЕ разработала план наблюдения за ситуацией на Украине после прекращения огня
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе разработала план мониторинга за соблюдением режима прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии, председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис. По его словам, ОБСЕ может начать наблюдение спустя несколько часов после достижения перемирия.
Фото: Pierre Albouy / Reuters
«Война России против Украины ввергла нашу организацию в самый серьезный кризис в ее истории»,— сказал господин Кассис на пресс-конференции в Вене (цитата по Swissinfo). ОБСЕ готова «внести вклад в установление справедливого и прочного мира на Украине», как только позволят обстоятельства, добавил он.
Отправка миротворческой миссии ОБСЕ потребует одобрения всех 57 стран-участниц организации, включая Украину и Россию. В МИД России заявляли, что «не рассматривают роль ОБСЕ в нынешней ситуации как роль функциональную, то есть как ту, которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине».
Подробнее — в материале «Ъ» «Европа поверила во второе пришествие миссии».