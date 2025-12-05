Европа поверила во второе пришествие миссии

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не исключают отправку миссии на Украину после завершения конфликта. Соответствующий сигнал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, которому в следующем году предстоит председательствовать в ОБСЕ, подал на юбилейном министерском заседании этой организации 4–5 декабря в Вене. В Москве тем временем откровенно дали понять, что слабо верят в способность организации восстановить имидж эффективного наблюдателя и посредника. Не говоря уже о возвращении на Украину.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украина на протяжении последних трех лет активно обсуждается на площадке ОБСЕ, и этот год не стал исключением. Генсек организации Феридун Синирлиоглу посвятил ей свою вступительную речь практически целиком, сразу выразив уверенность, что конец конфликта близок «благодаря новым дипломатическим усилиям, предпринятым президентом США Дональдом Трампом в последние месяцы». При этом он дал понять, что именно ОБСЕ способна сыграть решающую роль в обеспечении мира, который может быть достигнут при посредничестве Штатов.

Как пояснил господин Синирлиоглу, ОБСЕ в будущем может взять на себя обязательства по контролю за соблюдением условий мирного соглашения. «Если это время придет и если мы понадобимся сторонам, ОБСЕ будет готова»,— заявил он.

Риторику генсека организации вскоре подхватил и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на которого возложены полномочия председателя ОБСЕ в 2026 году. В выступлении перед коллегами он назвал пять приоритетных задач, на которых Берн намерен сосредоточиться в этот период. Первое место в списке приоритетов швейцарский министр отвел «поддержанию пути к справедливому миру на Украине и подготовке ОБСЕ к оказанию содействия, как только позволят обстоятельства».

Обратив внимание на «последние события в контактах между Украиной, США, ЕС и Россией», Иньяцио Кассис призвал своих коллег «быть наготове». «Если откроется окно — даже узкое — для деэскалации или перемирия, ОБСЕ должна быть готова наблюдать, проверять, документировать, сопровождать»,— обратился господин Кассис к коллегам.

Организация, по его словам, должна снова «стать тем, кем она всегда была в решающие моменты: беспристрастным гарантом, очевидцем на земле, сигналом стабильности». «Континенту это может понадобиться раньше, чем мы думаем»,— заметил Иньяцио Кассис.

С куда менее оптимистичной оценкой возможных сроков реализации этих задач выступила действующий председатель, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Отвечая на вопрос о потенциальной отправке миссии, она сказала, что «комментировать любые детали по состоянию на текущий момент чрезвычайно сложно». И отметила при этом, что в ОБСЕ «готовы к различным вариантам развития событий». Она также признала, что «осуществление мониторинга становится более сложным» в свете изменений характера боевых действий (к примеру, в части использования беспилотников) и протяженности линии соприкосновения.

Предыдущий опыт контроля за ситуацией в зоне украинского конфликта под эгидой ОБСЕ оказался провальным.

Специальная мониторинговая миссия была развернута в Донбассе в 2014 году по запросу тогдашних украинских властей. Наблюдатели в течение восьми лет собирали информацию в зоне конфликта, докладывали о фактах нарушения прав человека и способствовали диалогу между сторонами конфликта. Однако в 2022 году, через месяц после начала российской спецоперации, эта работа была свернута. Мандат, который требовал ежегодного продления на основе консенсуса всех стран ОБСЕ, не удалось возобновить из-за вето со стороны России.

Отправка новой миссии потребует одобрения всех 57 стран-участников, включая Украину и Россию. Однако заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, представлявший российскую делегацию в Вене, уже дал понять в беседе с журналистами, что сценарий с безоговорочной поддержкой Москвой возобновления мониторинга маловероятен. «Все разговоры "давайте мы кого-то пошлем" лишены смысла,— сказал он.— Мы реально не рассматриваем роль ОБСЕ в нынешней ситуации как роль функциональную, то есть как ту, которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине».

Накануне заседания позицию России по роли ОБСЕ в украинском конфликте в статье для «Российской газеты» изложил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ней министр обвинил организацию в нарушении обязательств по всем трем измерениям сотрудничества, о которых стороны договорились 50 лет назад в Хельсинки,— военно-политическому, экономическому и человеческому. В Москве, в частности, возмущены тем, что ОБСЕ после 2014 года «отошла от принципа беспристрастности», а сама венская площадка используется участниками для «обслуживания интересов Запада». Зачастую — «вопреки духу и букве Хельсинки».

О том, что принципы Хельсинки давно не соблюдаются, много говорили и на венской площадке. Однако в отходе от них обвиняли уже Россию. Если министры большинства западноевропейских стран делали это, не стесняясь в выражениях, то будущий председатель Иньяцио Кассис в своем выступлении старался придерживаться нейтралитета. Заявив, что «мир, очевидно, отходит от принципов, которые после Хельсинки сделали возможной европейскую безопасность», он не стал перекладывать ответственность на какую-либо из сторон. Вместо этого он призвал участников «действовать осознанно», чтобы «возродить многосторонность».

Сам Иньяцио Кассис намерен предпринять попытку действовать в этом духе уже в конце нынешней зимы. В пресс-службе швейцарского внешнеполитического ведомства объявили о планах господина Кассиса посетить в феврале Киев и Москву, объяснив это желанием «дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ».

