Дональд Туск обвинил Россию в кибератаке на энергетические объекты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил вину за кибератаки на энергетическую инфраструктуру страны, произошедшие в конце декабря 2025 года, на Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях его канцелярии, передает польское агентство PAP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Yoan Valat, Pool photo / AP Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Yoan Valat, Pool photo / AP

Господин Туск отметил, что атаки носили точечный характер. В частности, они были направлены на объекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включая две теплоэлектроцентрали. При этом польский премьер подчеркнул, что критическая инфраструктура, прежде всего передающие сети, не находилась под угрозой. Он также отметил, что сценарий масштабной дестабилизации энергосистемы или блэкаута «вообще не рассматривался». По словам Дональда Туска, в случае успеха атаки без тепла могли бы остаться до 500 тыс. человек.

Ранее польские власти уже возлагали ответственность за кибератаки на Россию. Так, в 2021 году вице-премьер Ярослав Качиньский заявлял, что масштабная кибератака против польских политиков была осуществлена с территории России и имела целью «дестабилизацию страны».