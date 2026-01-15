На Урале продлили арест бывшему учителю, обвиняемому в покушении на убийство

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест до 18 марта бывшему преподавателю по игре на балалайке Артему Ваганову, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.Он обвиняется у в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних.

Напомним, в ноябре бывшего учителя игре на балалайке Артема Ваганова арестовали по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ).

По версии следствия, 33-летний преподаватель приглашал детей к себе домой, надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Свои действия он называл «проверкой дыхания». В доме у Ваганова нашли книгу о советском маньяке Фишере.

Ваганов работал учителем в общеобразовательной школе № 17 и вел кружок по балалайке «Обертон». Он уволился из учреждения по собственному желанию.

Полина Бабинцева