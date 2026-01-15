Осужденный за мошенничество бизнесмен Виктор Батурин вышел на свободу

Из колонии вышел бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — Елены Батуриной. С 2023 года он отбывал срок за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат бизнесмена Игорь Шабанов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Виктор Батурин с 1999 по 2005 год был первым вице-президентом ЗАО «Интеко». В 2013 году его приговорили к семи годам общего режима и штрафу 700 тыс. руб. за мошенничество с векселями «Интеко». Однако в 2016 году Верховный суд Калмыкии смягчил бизнесмену приговор и заменил неотбытую часть наказания штрафом 300 тыс. руб.

В 2021 году предпринимателя снова арестовали, поводом стало заявление госпожи Батуриной. Дело было связано с обращением господина Батурина в суд в 2011 году, когда он пытался восстановить свои права на акции «Интеко». На деле, по версии следствия, предприниматель пытался похитить принадлежащие сестре 25% акций компании стоимостью почти 14 млрд руб. Для этого он использовал фальсифицированные документы.

В ноябре 2023 года Симоновский районный суд Москвы приговорил Виктора Батурина к шести годам общего режима. Инстанция прекратила уголовное преследование по статье о подделке документов в связи с истечением срока давности. Предприниматель не признал вину.

Никита Черненко