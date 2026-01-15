Россельхознадзор призвал продавать ветеринарные препараты по рецепту

Россельхознадзор считает, что в России необходимо ввести запрет на продажу седативных ветеринарных препаратов с действующими веществами тразодон и габапентин без соответствующего рецепта. Об этом в пресс-службе ведомства заявили ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, подобные меры необходимо ввести в связи с участившимися случаями употребления ветеринарных препаратов с седативным эффектом людьми. В ведомстве уточнили, что речь идет, в том числе, о подростках, которые покупают ветеринарные медикаменты с помощью маркетплейсов.

11 января Telegram-канал «Москва сегодня» сообщил о случаях отравления ветеринарными препаратами среди российских подростков, которые заказывают с маркетплейсов медикаменты с габапентином. На следующий день маркетплейс Ozon временно убрал с витрин некоторые виды ветпрепаратов. В пресс-службе компании заявили, что Ozon проводит дополнительную проверку.