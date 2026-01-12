Ozon убрал с витрины некоторые виды ветеринарных препаратов

Маркетплейс Ozon временно убрал с витрины некоторые виды ветеринарных препаратов после сообщений о массовых отравлениях подростков.

Пресс-служба компании сообщила ТАСС, что Ozon проводит дополнительную проверку. Некоторые товары скрыты с витрины до ее окончания.

Telegram-канал «Москва сегодня» писал о случаях отравления подростков ветеринарными препаратами, купленными на маркетплейсах. По данным публикаций, несовершеннолетние заказывали лекарства, содержащие габапентин, который может оказывать наркотический эффект.