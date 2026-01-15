В Дагестане бизнесмена оштрафовали за использование бренда Love is...

Арбитражный суд Республики Дагестан частично удовлетворил заявление нидерландской компании Minikim Holland B. V. к индивидуальному предпринимателю Зауру Мелкумяну о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания требовала 3 млн руб. за незаконное использование произведения изобразительного искусства Love is... Однако суд взыскал только 30 тыс. руб.

Истец владеет исключительными правами на произведение Love is... и товарный знак №722689, зарегистрированный в России. Права подтверждены аффидевитом автора изображений Уильяма Эдварда от 29 октября 2020 года, заверенным в Лондоне.

Ответчик производил и продавал ароматизаторы под брендами contraaroma и contexaroma, используя спорные изображения без разрешения правообладателя. Товары предлагались на официальном сайте и маркетплейсах. В системе DISAI зарегистрировано 90 видов продукции, нарушающей права истца.

Компания направила претензию предпринимателю, но тот оставил требования без удовлетворения, что привело к судебному разбирательству.

Суд отказал в процессуальном правопреемстве российской компании ООО «СП Райт Сервисез», которой нидерландская фирма пыталась уступить права требования. По мнению суда, договор уступки от 30 июля 2024 года заключен с целью обхода ограничений, введенных против недружественных стран.

Факт нарушения интеллектуальных прав подтвержден документально. Доказательств получения ответчиком разрешения на использование произведения в материалах дела не представлено.

Тат Гаспарян