СКР попросил арестовать главврача Новокузнецкой ГКБ по делу о смерти младенцев

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте главного врача Новокузнецкой ГКБ №1 Виталия Хераскова по делу о гибели девяти младенцев в новогодние праздники, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Вину по делу Херасков не признал. Следствие просит арестовать врача на два месяца — до 13 марта.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заседание по мере пресечения проходит в Центральном районном суде Новокузнецка. На заседании следователь, обосновывая необходимость ареста, заявил, что Херасков менял показания, а в будущем может препятствовать расследованию, обладая широким кругом связей среди сотрудников органов здравоохранения.

Виталий Херасков обвиняется в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). По делу проходят девять потерпевших — матери всех девяти погибших младенцев. Во время допроса, по словам следователя, обвиняемый вину не признал. Хераскова задержали в ночь с 13 на 14 января.

Вместе с главврачом по делу проходит и. о. завотделением реанимации новорожденных акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1 Алексей Эмих. Ему вменяют причинение смерти по неосторожности двух детей — ч. 3 ст. 109 УК. В оказании помощи остальным семи погибшим младенцам он не участвовал. Вину по делу Эмих не признал. Несколькими часами ранее суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Смерти девяти младенцев в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой ГКБ №1 произошли с 4 по 12 января.

Полина Мотызлевская, Новокузнецк