Мишустин рассказал, когда могут заработать новые меры по борьбе с кибермошенниками

Новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством в России может вступить в силу в сентябре, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, в пакет вошли около 20 инициатив.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В дополнение к ним (инициативам.— “Ъ”) рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу. Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства (цитата по пресс-службе правительства). Он назначил вице-премьера Дмитрия Григоренко ответственным за реализацию мер против киберпреступности.

Это второй пакет мер против цифрового мошенничества, разработанный правительством. Первый был принят в апреле 2025 года. Он включает около 30 инициатив. В частности, это право россиян отказаться от СМС-рассылок, обязанность кредитных организаций проводить более тщательную проверку заемщиков, запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц и другие.

Второй пакет правительство внесло в Госдуму в конце декабря. Он регулирует взаимодействие банков, операторов связи и государственных органов с использованием платформы «Антифрод». Господин Григоренко отмечал, что правительство продолжит разрабатывать меры против киберпреступников, поскольку «злоумышленники изобретают все новые схемы» с передовыми технологиями.