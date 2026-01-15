СБУ платит дважды

Следственный комитет России (СКР) установил связь между терактами, в результате которых погиб блогер Владлен Татарский (Максим Фомин) и был тяжело ранен писатель и офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин. Преступления, организованные Службой безопасности Украины (СБУ), как теперь выясняется, профинансировал один и тот же агент украинской спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва в кафе, где был убит Владлен Татарский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Последствия взрыва в кафе, где был убит Владлен Татарский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перед новогодними каникулами судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России, по данным “Ъ”, рассмотрела кассационную жалобу защиты Александра Пермякова, осужденного в 2024 году 2-м Западным окружным военным судом (Москва) за целый ряд преступлений, в том числе теракт, в результате которого был тяжело ранен подполковник Прилепин и погиб его охранник.

Не отрицая сам факт участия Пермякова в преступлении, его адвокаты обращали внимание на признание фигурантом своей вины и активное содействие СКР в расследовании. Именно благодаря его показаниям, отмечала защита, следствие узнало о прохождении Пермяковым обучения террористической деятельности. По соответствующей ст. 205.3 УК РФ подсудимый получил первый пожизненный срок, а второй — уже за сам теракт (ст. 205 УК РФ), подрыв в мае 2023 года в деревне Ярки Нижегородской области с помощью противотанковой мины машины потерпевшего Audi Q7.

При этом обращалось внимание Верховного суда на то, что одно пожизненное наказание должно быть исключено из приговора, поскольку в данном случае действует примечание к ст. 205.3 УК РФ, по которому лицо, добровольно сообщившее об обучении в целях терроризма, освобождается от уголовной ответственности за это. А показания о своей подготовке дал непосредственно Пермяков. Также защита полагала, что сокращение наказания стимулирует к сотрудничеству других исполнителей и связанных с ними лиц, что будет способствовать раскрытию всей террористической сети и получению «упреждающей информации о планах по совершению терактов и каналах их финансирования».

Благодаря показаниям Пермякова, по данным адвокатов, был установлен организатор совершенных им преступлений из СБУ — Сергей Журавкин, а также определено, что «денежные средства (около 1 млн руб.— “Ъ”) исполнителю переводило то же лицо», которое финансировало Дарью Трепову.

Девушка, напомним, совершила в 2023 году теракт в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб блогер и военкор Владлен Татарский, еще более 40 человек пострадали. По приговору 1-го Западного окружного военного суда (Санкт-Петербург) Треповой назначили 27 лет общего режима. В ее деле в качестве куратора преступления упоминался украинец Юрий Денисов, связанный с СБУ. Криптовалюту, эквивалентную 200 тыс. руб., на подготовку преступления Треповой перевел человек с ником Гештальт. В СМИ не исключалось, что это и есть Денисов.

О возможной связи между терактами обвинение говорило и в ходе судебного следствия по делу Пермякова, не приводя, впрочем, никаких деталей.

Приговор террористке Треповой судебные инстанции не изменили. Не удалось добиться смягчения наказания и Александру Пермякову.

Довод защиты о его освобождении от уголовной ответственности за обучение террористической деятельности является несостоятельным, решил Верховный суд России, поскольку до пресечения своей противоправной деятельности Пермяков не сообщил органам власти о подготовке теракта и не способствовал выявлению лиц, которые его организовали и финансировали.

Николай Сергеев