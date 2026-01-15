Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о предстоящих выставках в крупнейших музеях Нью-Йорка, Филадельфии и Хьюстона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefano Rellandini / Reuters Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Теперь — о самых ожидаемых выставках 2026 года. Даже по высоким меркам нью-йоркского Метрополитен-музея предстоящая ретроспектива Рафаэля — это амбициозное событие. На выставке, подготовка к которой заняла семь лет и которая откроется в марте, представят около 200 работ, свидетельствующих о непреходящем великолепии этого мастера эпохи Возрождения. Его картины, изображающие античные и библейские сцены, установили правила перспективы, использующиеся по сей день.

В 2004 году работа Марселя Дюшана 1917 года «Фонтан» (писсуар, перевернутый на бок) была признана 500 профессионалами в области искусства самым влиятельным произведением всех времен. Тем более удивителен факт, что последняя ретроспектива художника-дадаиста в США, стране, где он провел большую часть своей карьеры, состоялась в 1973 году. Музей современного искусства и Художественный музей Филадельфии исправят это в 2026-м. В апреле MoMA проведет премьеру выставки, на которой будет представлено около 300 работ, включая вдохновленную кубизмом картину «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, № 2» (1913). Эта картина обычно хранится в Филадельфии и не выставлялась в Нью-Йорке, где она впервые была представлена на выставке Armory Show в 1913 году.

Не менее вдохновляющей для многих современных художников является Фрида Кало — мексиканка, работавшая в стиле сюрреализм, чьи исследования латиноамериканской идентичности и проблем инвалидности сегодня кажутся намного опережающими свое время. После того как в ноябре прошлого года на аукционе был установлен новый рекорд по продаже ее работ, в США откроются две выставки, посвященные Кало. Более масштабная из них — «Фрида: Становление иконы» — откроется 19 января в Музее изящных искусств Хьюстона (Техас) и развеет ряд распространенных мифов о личности Кало. Выставка переедет за океан, в лондонскую галерею Tate Modern, в июне. А в марте MoMA представит небольшую выставку, посвященную браку Кало с художником Диего Риверой и приуроченную к премьере новой оперы об этих двух художниках в Метрополитен-опере в мае.

Дмитрий Буткевич