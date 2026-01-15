В водоемах Новороссийска нашли следы загрязнений

В Новороссийске зафиксировали загрязнение водных объектов вблизи мусорного полигона на горе Щелба. Об этом сообщили в городском контрольно-ревизионном управлении.

Фото: Контрольно-ревизионное управление Новороссийска

По данным КРУ, в водные объекты Новороссийска может поступать фильтрат с полигона ТКО. Сведения о поступлении загрязняющих веществ в ручей Безымянный и реку Озерейка перенаправили в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Даже информация была передана в министерство природных ресурсов Краснодарского края. В контрольно-ревизионном управлении Новороссийска подчеркнули, что меры будут приниматься в рамках полномочий ведомств.

София Моисеенко