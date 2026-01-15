Женщины чего-то не догоняют

Криштиану Роналду вновь стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. По подсчетам портала Sportico, доходы португальского футболиста в 2025 году составили $260 млн. Это почти вдвое больше, чем заработал расположившийся на втором месте боксер Сауль Альварес. Интересно, что в первой сотне рейтинга нет ни одной спортсменки. Больше всех за год — $31 млн — получила теннисистка Коко Гауфф. Еще в прошлом десятилетии этого хватило бы, чтобы уверенно попасть в сотню. Но теперь входной билет в элитный клуб стоит без малого $38 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Издание Sportico обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года. Возглавил его португальский форвард саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду. В прошлом году доходы нападающего составили $260 млн. Из них $200 млн пришлись на поступления от рекламных контрактов. Напомним, что еще в октябре прошлого года Bloomberg сообщало, что Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим за карьеру более $1 млрд (40-летний игрок за карьеру получил в общей сложности $1,4 млрд). До него миллиардную отметку удавалось преодолеть только семи спортсменам. Но большинство из них свой миллиард с плюсом получили за счет успешного участия в бизнесе, а не от призовых, зарплат или рекламных контрактов.

Скажем, состояние легендарного баскетболиста Майкла Джордана оценивается в $3,8 млрд, но почти $3 млрд из них — деньги, полученные от продажи контрольного пакета акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлот Хорнетс».

Состояние Иона Цириака, вершиной теннисной карьеры которого стала победа в парном разряде Roland Garros в 1970 году, оценивается в $2,3 млрд, но все они заработаны им уже по завершении карьеры и ухода в коммерцию. Еще одна легенда НБА — Мэджик Джонсон — за всю карьеру в виде зарплаты получил только $40 млн, но удачные инвестиции в бизнес-проекты позволили ему заработать $1,5 млрд. Та же история с Джуниором Бриджменом. В НБА он провел дюжину сезонов (1975–1987), никогда не зарабатывал больше $350 тыс. в год, но в бизнесе оказался чрезвычайно успешным. Состояние Бриджмена на момент его смерти весной прошлого года оценивалось в $1,4 млрд. Швейцарский теннисист Роджер Федерер также значительную часть своего состояния ($1,3 млрд) заработал уже по завершении карьеры за счет удачных вложений. А действующих спортсменов-миллиардеров, помимо Криштиану Роналду, еще два — баскетболист Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс.

На втором месте в рейтинге Sportico c почти двукратным отставанием от Криштиану Роналду идет мексиканский боксер Сауль Альварес. Его заработок за 2025 год составил $137 млн. Только $12 млн из них пришлись на рекламные контракты. Остальное — призовые за бои. Замыкает тройку лидеров еще один знаменитый футболист — Лионель Месси. Форвард американского «Интер Майами» заработал $130 млн. Из них $70 млн пришлось на рекламные контракты. Не исключено, что при желании аргентинец мог бы превзойти достижения Криштиану Роналду, если бы согласился на переезд в Саудовскую Аравию. Ведь президент клуба «Аль-Иттихад» Анмар аль-Хайли в начале недели заявил, что готов предложить аргентинцу контракт на любую сумму и на любой срок, даже пожизненный. Но пока Месси предпочитает оставаться в США.

В топ-100 рейтинга снова нет ни одной женщины. Такое случается уже в третий раз подряд.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2025 году стала американская теннисистка Коко Гауфф. Ее доход составил $31 млн. Еще в середине прошлого десятилетия с таким показателем она могла бы претендовать на место не просто в сотне списка, а в первой его половине. Скажем, в 2015 году сотню замыкал уругвайский футболист Луис Суарес с показателем $17,3 млн. Однако уже в 2019-м стоимость входного билета в топ-100 выросла до $25 млн. В позапрошлом году она составила уже $37,5 млн. В 2025-м на сотом месте в рейтинге расположился игрок клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Кольтс» Дэниел Джонс — $37,9 млн.

В итоге выходит, что в расширенном за пределы первой сотни рейтинге Коко Гауфф со своими более чем внушительными заработками (почти 80% ее дохода обеспечивают рекламные контракты) занимает только 122-е место. Следом за Гауфф у женщин идет первая ракетка мира Арина Соболенко — доходы белорусской теннисистки составили $30 млн. Замыкает женскую тройку тоже теннисистка — полька Ига Швёнтек ($23,1 млн). Как видно, теннис остается самым выгодным для женщин видом спорта.

Ну а у мужчин наибольшие шансы сделать состояние не в футболе или боксе, как могло бы показаться, учитывая, что рейтинг возглавляют два футболиста и один боксер, а в баскетболе.

В общей сложности в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2025 году 40 баскетболистов. Все вместе они заработали $2,19 млрд. Затем идут 22 игрока в американский футбол с суммарным доходом в $1,09 млрд. И только на третьем месте футболисты «обычные» — 13 игроков получили на всех $1,07 млрд. А вот теннисистов в топ-100 рейтинга всего два — первый и второй номера рейтинга ATP Карлос Алькарас и Янник Синнер. На двоих практически в равных пропорциях за год они заработали $108 млн.

Александр Петров